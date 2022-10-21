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Эффект втрое выше зарубежных аналогов: во Львове создали средство для остановки крови

21 октября 2022, 16:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
активатор

Ученые Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого (ЛНМУ) создали средство для остановки кровотечения, которое оказалось в три раза эффективнее зарубежных аналогов.

Об этом в интервью одному из ведущих украинских информационных агентств рассказал профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии ЛНМУ Ростислав Белый.

Сообщается, что кровоостанавливающее средство назвали Активатор свертывания крови. По некоторым показателям оно оказалось лучше, чем известный на рынке препарат Celox производства Великобритании.

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Отмечается, что активатор свертывания крови – это микрогранулы, которые при контакте с кровью образуют вязкий гель, способствующий остановке кровотечения.

активатор

Важно, что при этом гель не спекается с тканями тела, не образует твердую корку и легко смывается 0,1% раствором уксусной кислоты (две чайные ложки уксуса на литр воды).

— Активатор сворачивает кровь один к десяти – то есть 10 г достаточно, чтобы превратилось в густой гель 100 мл крови. Если рана большая, гемостатик должен накладывать профессиональный медик, и он может использовать несколько упаковок, — отмечает профессор.

Что же касается цены средства, то, к примеру, 15 г британского Celox можно сейчас купить в Интернете за 1 500-1 600 гривен плюс доставка. Себестоимость украинского активатора свертывания крови – почти втрое ниже.

Сообщается, что Ростислав Белый и его команда из четырех человек производят от 500 до 1 000 упаковок в месяцПричем делают они это в свободное от основной работы время.

Фото: Укринформ

Источник
Укринформ
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Ліки Львов науковці
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