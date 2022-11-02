США успешно завершили шестимесячные испытания препарата на основе моноклональных антител для профилактики малярии, заявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний.

Исследование проводилось в Африке (Мали) в течение сезона малярии. Во время первой фазы была изучена безопасность вакцины на основе моноклональных антител в разной дозировке. Вторая фаза была посвящена эффективности препарата.

В исследованиях принимали участие 369 здоровых, небеременных взрослых в возрасте от 18 до 55 лет в сельских общинах Калифабугу и Тородо в Мали, где ежегодно с июля по декабрь фиксируются вспышки малярии.

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При этом 330 участников получали препарат в низкой или высокой дозировке, а 39 ввели плацебо.

Проанализировав частоту заражений, исследователи пришли к выводу, что высокая доза эффективно предотвращала болезнь в 88,2% случаев, а низкая – в 54% случаев.

— Это первые полевые результаты по безопасности моноклональных антител, которые могут предоставить высокий уровень защиты от малярии у здоровых взрослых. В будущем мы хотим определить, может ли этот препарат предотвратить заражение малярией у младенцев, детей и беременных женщин, — сказал руководитель исследования, доктор Роберт Седер.

Ученые надеются, что моноклональные антитела изменят профилактику малярии в эндемичных регионах.

Источник: Science daily