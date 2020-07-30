74-летний экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщил представитель политика Дэн Калабрезе.
По его словам, у Кейна были проблемы дыханием. Его экстренно госпитализировали, однако, политику пришлось нелегко.
— Мы все молились, чтобы лекарства ему помогли, но вскоре стало ясно, что ему придется бороться за свою жизнь, — рассказал представитель Кейна.
В июле его подключили к аппарату ИВЛ.
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Кейн был кандидатом на выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2000 года.
О возможном выдвижении в президенты США Кейн впервые заявил в апреле 2010 года.
До февраля 2011 года Кейн был ведущим Шоу Германа Кейна.
Недавно известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения. Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.
Самая известная роль Сэксона — лейтенант Томпсон в трилогии Кошмар на улице Вязов.