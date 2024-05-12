Как сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в столице и области зарегистрировано пять случаев заболевания вирусным гепатитом А. Инфекция была обнаружена у сотрудников одного из заведений торговли и членов их семей.
Сообщается, что больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.
Гепатит в Киевской области
— ГУ “Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины” проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета о случаях заболевания, — говорится в сообщении.
В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.
Что такое вирусный гепатит А
Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.
Пути инфицирования гепатитом А:
- фекально-оральный:
- употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных;
- несоблюдение правил личной гигиены;
- в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
- некоторые виды сексуальных отношений.
Симптомы гепатита А
Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют такие, как:
- выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- тяжесть в правом подреберье;
- потемнение мочи;
- желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей.
Вакцинация
В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако существуют две зарегистрированные инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А. Они разрешены к использованию у детей от одного года.
Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гепатита: А и В.
Источник: Киевский ГЦКПБ