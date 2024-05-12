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Эксперты говорят о вспышке: в Киеве и области зарегистрировали пять случаев вирусного гепатита А

12 мая 2024, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гепатит
Источник: Depositphotos

Как сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в столице и области зарегистрировано пять случаев заболевания вирусным гепатитом А. Инфекция была обнаружена у сотрудников одного из заведений торговли и членов их семей.

Сообщается, что больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.

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Гепатит в Киевской области

— ГУ “Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины” проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета о случаях заболевания, — говорится в сообщении.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Что такое вирусный гепатит А

Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Пути инфицирования гепатитом А:

  • фекально-оральный:
  • употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных;
  • несоблюдение правил личной гигиены;
  • в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;
  • некоторые виды сексуальных отношений.

Симптомы гепатита А

Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют такие, как:

  • выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей.

Вакцинация

В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако существуют две зарегистрированные инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А. Они разрешены к использованию у детей от одного года.

Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гепатита: А и В.

Источник: Киевский ГЦКПБ

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