Как сообщили сотрудники Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в столице и области зарегистрировано пять случаев заболевания вирусным гепатитом А. Инфекция была обнаружена у сотрудников одного из заведений торговли и членов их семей.

Сообщается, что больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят лечение амбулаторно.

Гепатит в Киевской области

— ГУ “Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины” проинформировало ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета о случаях заболевания, — говорится в сообщении.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры по недопущению распространения заболевания.

Что такое вирусный гепатит А

Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, которое может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Пути инфицирования гепатитом А:

фекально-оральный:

употребление загрязненной воды или пищи, которые могут содержать фекалии инфицированных;

несоблюдение правил личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит еду для всех членов семьи;

некоторые виды сексуальных отношений.

Симптомы гепатита А

Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют такие, как:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи;

желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых людей.

Вакцинация

В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако существуют две зарегистрированные инактивированные (неодушевленные) вакцины от гепатита А. Они разрешены к использованию у детей от одного года.

Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, защищающая от двух штаммов вируса гепатита: А и В.

Источник: Киевский ГЦКПБ