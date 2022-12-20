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Эксперты рассказали, как собрать правильный тревожный чемоданчик

20 декабря 2022, 18:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
беженцы переселенцы
Источник: Depositphotos

Война — это прежде всего непредсказуемость, это время, в котором день сегодняшний может быть абсолютно непохожим на завтра, которое мы запланировали.

Поэтому украинцам нужно быть готовыми к любым, даже самым неожиданным переменам. И главный признак такой готовности — правильно собранный тревожный чемоданчик.

По словам экспертов Программы гражданской защиты, которую осуществляет Фонд Восточная Европа и Hala Systems Inc. при финансовой поддержке Европейского Союза, оптимально иметь сразу два тревожных чемоданчика:

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  • более расширенную версию — со всеми базово необходимыми вещами.

По QR-коду можно узнать чек-лист идеального тревожного чемонданчика и советы по его сбору.

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