Команда ученых Бостонского университета создала новый штамм коронавируса с коэффициентом смертности 80%. По мнению авторитетных экспертов, это может спровоцировать пандемию, созданную в лаборатории.

Сообщается, что исследователи добавили шиповидный белок Омикрон к исходному штамму Covid-19. В итоге спайк Омикрона сильно мутировал, что сделало его самым заразным вариантом из когда-либо существовавших: восемь из десяти мышей, зараженных созданным в лаборатории штаммом, умерли.

По мнению экспертов, это открытие показывает, насколько опасные исследования по манипулированию вирусами продолжаются даже в США, несмотря на опасения, что подобные методы могли спровоцировать пандемию.

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— Это должно быть полностью запрещено, это игра с огнем, — заявил ведущий ученый в правительстве Израиля, профессор Шмуэль Шапиро.

Считается, что исследование усиления функции, когда вирусами целенаправленно манипулируют, чтобы сделать их более заразными или смертоносными, лежит в основе происхождения Covid-19.

Китайская лаборатория, расположенная всего в нескольких милях от первого кластера случаев, провела аналогичные исследования коронавирусов летучих мышей. Но эта практика была в значительной степени ограничена в США с 2017 года.

— Если мы хотим избежать следующей пандемии, созданной в лаборатории, крайне важно усилить надзор за расширенными исследованиями потенциальных пандемических патогенов, — заявил химик из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике Ричард Эбрайт.

Известно, что национальная лаборатория новых инфекционных заболеваний Бостонского университета является одной из 13 лабораторий четвертого уровня биобезопасности в США.