Эксперты предупреждают, что учителя, парикмахеры и медсестры имеют значительно повышенный риск возникновения варикозного расширения вен из-за длительного стояния в рабочее время.

Доктор Марк Бретби, консультант интервенционной радиологии и медицинский директор Veincentre, отмечает, что варикозное расширение вен — это проблема, связанная с анатомией человека и длительным стоянием.

По словам эксперта, этот недуг, кажется, существует уже веками, с римских времен, и до сих пор остается актуальным для тех, кто проводит много времени на ногах.

Сейчас смотрят

Не только учителя, парикмахеры и медсестры подвергаются риску. Врачи отмечают, что работа, которая требует длительного стояния, может увеличить вероятность развития варикозного расширения вен из-за осложнений кровообращения.

Варикозное расширение вен — это состояние, при котором вены на ногах и стопах становятся отечными и увеличенными, часто имеют синий или темно-фиолетовый оттенок и могут выглядеть бугристыми или скрученными.

Это заболевание может сопровождаться тяжестью и зудом ног, отечностью стоп и лодыжек.

Хотя заболевание в большей степени является генетическим, доктор Бретби подчеркивает, что существуют действия, которые снижают риск. В частности, важно придерживаться здорового образа жизни, правильно питаться, поддерживать оптимальный вес и регулярно заниматься физическими упражнениями.

Источник: The Express