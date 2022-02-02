В Великобритании провели первый эксперимент по преднамеренному заражению молодых людей коронавирусом. Он оказался успешным и безопасным.

Соответствующий эксперимент осуществила компания hVIVO. Первое в мире подобное исследование на людях провели для изучения болезни. Такая модель безопасна для людей и может использоваться для дальнейшего тестирования методов лечения и вакцин от коронавируса.

В исследовании приняли участие 36 мужчин и женщин в возрасте 18-29 лет. Их намеренно инфицировали коронавирусом. Ученые наблюдали за их здоровьем в карантинных условиях. Также медики будут следить за ними еще в течение 12 месяцев после выписки. Все они успешно выздоровели без последствий.

Ученые обнаружили, что симптомы начинают развиваться в среднем примерно через два дня после контакта с вирусом. Ранее же считали, что инкубационный период вируса составляет около пяти дней.

В исследовании использовалась самая низкая доза, необходимая для заражения людей. 18 добровольцев инфицировались коронавирусом, а у 16 развились симптомы, похожие на простуду легкой и средней степени тяжести. У них наблюдались заложенность или насморк, чихание и боль в горле.

Некоторые испытывали головные боли, боль в мышцах, суставах, усталость и лихорадку. В то же время ни у кого из них не развилось серьезных симптомов. 30 инфицированных временно потеряли обоняние, но оно восстановилось в течение 90 дней после болезни.

Инфекция начинается с горла: вирус достигает пика примерно через пять дней после заражения, и именно тогда обычно проявляются наиболее значительные симптомы. На этой стадии вирус значительно чаще встречается в носу, чем в горле.

— Считается, что люди этой возрастной группы — основная движущая сила пандемии, и эти исследования, которые являются репрезентативными для легкой инфекции, позволяют детально изучить факторы, ответственные за инфекцию и распространение пандемии, — сказал профессор инфекционных заболеваний Крис Чиу.

Ученые заявили, что теперь они планируют начать аналогичное исследование с использованием штамма Дельта, и поделятся своей структурой со всеми, чтобы провести аналогичные эксперименты.

По данным компании hVIVO, такое исследование позволит другим фармацевтическим компаниям проводить тестирование своих препаратов против коронавируса на людях в 2022 году при условии соблюдения всех правил этики и разрешения регуляторов.