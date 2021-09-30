Во Франции решили провести эксперимент. Школьников не будут отправлять на карантин после того, как кто-то из учеников класса или учителей заболеет Covid-19.

Эксперимент будет проводиться среди учащихся начальных классов, которые не вакцинированы, потому что во Франции вакцинация детей разрешена с 12 лет.

Такое решение принято министерством образования.

Эксперимент будет проводиться при одном условии: как только кто-то в классе заболел коронавирусом, тест на Covid-19 должны пройти все ученики. Тех, у кого обнаружат коронавирус, отправят домой на дистанционное обучение, а класс будут регулярно тестировать.

В министерстве сообщают, что из-за коронавируса в стране уже закрыто около двух тысяч классов начальной школы.

Во Франции дети старше 12 лет получают прививки против коронавируса, так что в школе они обязательно должны показывать Covid-сертификаты.

В Украине более 3 300 школ перешли на дистанционную форму обучения. Во Львове власти пообещали не закрывать учебные заведения на карантин, если учителя, не прошедшие вакцинацию, предоставят доказательства того, что переболели коронавирусом, или через каждые 72 часа будут делать ПЦР-тесты за свой счет.

После такого решения за короткий промежуток времени в пунктах вакцинации более 700 человек сделали прививку против Covid-19.

Источник: The Local.