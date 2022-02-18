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Эпидемическая рокировка: Киев и Харьковская область переместились в оранжевую зону

18 февраля 2022, 09:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

По состоянию на пятницу, 18 февраля, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал почти 35 тыс. человек. Сутками ранее этот показатель составлял 33 330 человек. Динамика роста очевидна. Это повлекло перемещение некоторых регионов из одного цветового сегмента эпидемической опасности в другой.

А именно, из желтой зоны ушли в оранжевую Киев и Харьковская область. И, наоборот, из оранжевой в желтую переместилась Черновицкая область.

Таким образом, на сегодня, 18 февраля эпидемическая диспозиция регионов следующая:

  • желтая зона – Полтавская и Черновицкая области;
  • оранжевая зона – Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области;
  • красная зона — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

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Правила в красных областях запрещают:

  • работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работу учреждений культуры.

Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы 100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid-сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.

При этом запрещено:

  • работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Адаптивний карантин , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , пандемія , статистика
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