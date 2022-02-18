По состоянию на пятницу, 18 февраля, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал почти 35 тыс. человек. Сутками ранее этот показатель составлял 33 330 человек. Динамика роста очевидна. Это повлекло перемещение некоторых регионов из одного цветового сегмента эпидемической опасности в другой.
А именно, из желтой зоны ушли в оранжевую Киев и Харьковская область. И, наоборот, из оранжевой в желтую переместилась Черновицкая область.
Таким образом, на сегодня, 18 февраля эпидемическая диспозиция регионов следующая:
- желтая зона – Полтавская и Черновицкая области;
- оранжевая зона – Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области;
- красная зона — Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области.
Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.
Правила в красных областях запрещают:
- работу учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работу заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- работу учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- проведение массовых мероприятий;
- работу учреждений культуры.
Однако меры не распространяются на учреждения и мероприятия, где полностью вакцинированы 100% сотрудников и посетителей, что подтверждается Covid-сертификатом, отрицательным результатом тестов на коронавирус или сертификатом о выздоровлении.
При этом запрещено:
- работа учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.
Эти правила не отменяются даже при наличии Covid-сертификатов.
Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.