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Эпидемическая рокировка: Винницкая область перешла в красную зону, Черновицкая – в желтую

18 ноября 2021, 09:42
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
карантин
Источник: Depositphotos

По состоянию на четверг, 18 ноября, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал свыше 20 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 19 областей Украины. В красную зону перешла Винницкая область.

Таким образом, в оранжевой зоне находятся три области – Закарпатская, Полтавская и Харьковская.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

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Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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