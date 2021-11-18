По состоянию на четверг, 18 ноября, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал свыше 20 тыс. человек. Согласно данным МОЗ, показателям красной зоны соответствуют 19 областей Украины. В красную зону перешла Винницкая область.

Таким образом, в оранжевой зоне находятся три области – Закарпатская, Полтавская и Харьковская.

Самыми эпидемически спокойными выглядят Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области. Здесь самые низкие в Украине показатели уровня заболеваемости.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря 2021 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.