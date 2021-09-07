В мире по состоянию на 7 сентября зафиксировали 222 млн случаев коронавирусной болезни. Умерли за все время пандемии в мире 4,5 млн человек. Уровень заболеваемости и госпитализаций с Сovid-19 растет, поэтому в первой половине сентября Украина выйдет из зеленой зоны карантина.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 7 сентября зафиксировали 2 197 новых случая коронавирусо. Это резкое увеличение больных, ведь еще днем ранее было меньше тысячи новых случаев. От осложнений, которые вызвала болезнь, за последние 24 часа умерли 53 человека. Побороть болезнь удалось 1 429 пациентам.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Также в трех областях Украины худшая эпидситуация. А именно это Буковина, Львовская и Винницкая области. Пока говорить об усилении мер во всей стране рано. Но эксперты прогнозируют выход страны из зеленой зоны в первой половине сентября.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев коронавирус зафиксировали в Великобритании (41 тыс.) и США (39 тыс.) и Индии (30 тыс.). Больше всего смертей от Covid-19 за сутки подтвердили в России, Индонезии и Иране.

В то же время в Европе больше всего Covid-больных в России, Франции и Италии. Украина по количеству случаев коронавирус за сутки в мире занимает 49 место, а в Европе – 12-е.

Правительство Финляндии ослабит карантинные ограничения в стране, если от коронавируса вакцинируются 80% населения в возрасте старше 12 лет.

В Австрии отменили локдаун для тех, кто вакцинировался от коронавируса. А в случае перегрузки системы здравоохранения доступ к ночным ресторанам и крупным мероприятиям будет заблокирован только для непривитых людей.