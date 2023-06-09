Командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в рамках проведения Всеукраинской благотворительной акции “Эстафета добра” посетил Национальную детскую специализированную больницу Охматдет.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью командования Объединенных сил ВС Украины.

— Дети имеют право на счастливое детство. Мы должны делать все для того, чтобы они росли здоровыми и счастливыми, даже несмотря на войну, — отметил Сергей Наев.

Акция прошла в пяти областях Украины в рамках гражданско-военного сотрудничества. На праздничных мероприятиях побывали более 1 200 детей, которые находятся на стационарном лечении в областных детских больницах Киева, Запорожья, Сум, Харькова и Чернигова.

Благотворительный проект был приурочен к Международному дню защиты детей.

— К сожалению, эту памятную дату мы второй год отмечаем в условиях полномасштабной войны. Сейчас мы как никогда понимаем, в чем заключается суть защиты детей, их счастливого детства и будущего в целом, — отметил генерал-лейтенант.

Командующий подчеркнул, что главная цель подобных проектов — забота о физическом и моральном здоровье детей, а также воспитание в них национального сознания.

Во время акции “Эстафета добра” были организованы выступления лучших художественных коллективов Украины. Также дети получили множество призов и сладких подарков.

Источник: отдел связей с общественностью командования Объединенных сил ВС Украины