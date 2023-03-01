Почти 5,5 млн гривен или более €135 тыс. собрано гражданами Эстонии на обучение украинских военных тактической медицине. Более восьми тыс. взносов получила неприбыльная организация PULSE, которая развивает тактическую медицину в Украине.

Сбор средств был открыт фондом Slava Ukraini MTÜ после того, как 24 февраля, в День Независимости Эстонии, к жителям страны обратился Федор Сердюк, основатель PULSE. В частности, он рассказал об обучении украинских военных тактической медицине.

Тактическая медицина является одним из неотъемлемых элементов военной подготовки военного в современной войне, ведь позволяет спасти жизнь раненых во время длительной эвакуации в медицинское учреждение.

Сейчас смотрят

Собранные гражданами Эстонии средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с обучением, прежде всего, на закупку оборудования и логистику.

— Очертить объем потребности в обучении тактической медицине пока даже не представляется возможным. Только Нацгвардия Украины формирует шесть штурмовых бригад, не говоря уже о ВСУ, – объяснил Федор Сердюк.

Он добавил, что теперь PULSE сможет обеспечить должную медицинскую подготовку – эти деньги покроют более 400 дней тренингов по тактической медицине.

Эстония была и остается одним из самых преданных партнеров Украины. Только по официальным каналам, нашей стране было оказано пособия более чем на 1% эстонского ВВП.

PULSE – Pre-hospital focused Ukrainian Life Saving Effort – неприбыльная организация, которая развивает тактическую медицину в Украине. Была основана в начале полномасштабного вторжения России как упорядочение волонтерской деятельности компании FAST, обучавшей военных с 2014 года. С 24 февраля 2022 года обучение по разным программам PULSE прошли более 11 тыс. военных.

Одной из ключевых активностей PULSE является обучение личного состава и военнослужащих медицинских служб подразделений Сил обороны Украины.

В 2023 году организация первой из украинских негосударственных структур получила статус авторизованного тренингового центра NAEMT® (Уполномоченная ассоциация, которой ВС США делегировали полномочия в сфере тактической медицины). Обучение и другие услуги от PULSE украинские военнослужащие получают бесплатно, расходы организации финансируются группой международных и украинских доноров.

MTÜ Slava Ukraini – эстонская неправительственная организация, созданная с целью оказания гуманитарной помощи гражданскому населению Украины и поддержки украинской армии.

Источник и фото: PULSE