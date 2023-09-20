Национальная гвардия Украины поделилась, как их боевые медики эвакуируют раненых с поля боя.

Боевые врачи Национальной гвардии Украины ежедневно рискуют своими собственными жизнями, выводя раненых побратимов из самых опасных зон фронта.

Первый час борьбы за выживание раненого медики называют золотым часом. Чтобы спасти раненого бойца у медиков есть максимум 60 мин.

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Боевые медики осознают, что оказание помощи на поле боя — это только начало.

Далее — эвакуация с поля боя.

Успешность процедуры эвакуации и возможность спасти жизнь как раненым, так и лицам в эвакуационной группе зависят от нескольких ключевых факторов.

Необходима не только скорость в оказании медицинской помощи, но и оперативность самой операции эвакуации.

Обычно становится сложнее, когда медицинская машина не может доставить медицинский персонал и раненых к передовой линии или месту активных боевых действий.

Тогда военные медики преодолевают последние километры пешком.

Если эвакуационная группа попадает под обстрел, а естественного укрытия нет, медики должны продолжать двигаться, несмотря на опасность. Смелость и поддержка друг друга — ключевые элементы этого процесса.

— Говорил, что это не по нам стреляют. Пытался их взбодрить и заговорить, ведь от нашей смелости зависит как жизнь раненого, так и наша жизнь, — рассказывает боевой медик Нацгвардии, Роман.

Боевым медикам часто необходимо оттянуть раненого на значительное расстояние, к медицинскому транспорту. Это требует высокой физической подготовки, особенно с амуницией и экипировкой.

Противник постоянно мониторит движение наших сил в реальном времени, поэтому важно оперативно скрываться, если кто-то заметил вражеский беспилотник.

Внимательность и способность оставаться незамеченными перед российской разведкой могут стать спасительными факторами для сохранения жизни.

Связь с собственным подразделением — жизненно важный аспект, особенно ночью и во время обстрелов.

Понимание местонахождения и сотрудничество с побратимами способствуют избежанию случайного обстрела от своих.

Фото: Военное телевидение Украины