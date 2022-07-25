Инструктор по тактической медицине сектора обороны города Киева, врач-хирург Андрей Маранов вместе с командой единомышленников запустил Telegram-бот Just save life, который помогает определить инсульт по внешним признакам.

Сообщается, что в боте доступны сведения об украинских больницах, которые имеют контракт с НСЗУ на оказание помощи при инсультах.

В боте также содержатся материалы о признаках и алгоритме поведения при подозрении на инсульт.

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По словам Андрея Маранова, бот определяет геолокацию пользователя и показывает ближайшие пять больниц с инсультным отделением. С помощью бота можно в один клик выбрать больницу из списка и позвонить по телефону напрямую, предупредить о пациенте.

— Чрезвычайно важно доставить пациента в правильную больницу. Не в терапию, не в обычную неврологию, а именно в инсультное отделение, имеющее нужный тип лечения для данного пациента, — объясняет врач.

Сообщается, что идея такого бота появилась после случая, когда Андрей был на стажировке за границей, и у его матери (также врача) случился инсульт. Из-за несвоевременно оказанной помощи она выжила, но стала инвалидом, с нарушением речи и парализованной половиной тела.

Поэтому Андрей решил сделать данные о том, как распознать инсульт максимально доступными и публичными.

Хирург помогала работать над ботом команда коммуникационной кампании “Гарантировано!” в рамках проекта USAID “Поддержка реформы здравоохранения”, рассказывающего о том, как бесплатно получить неотложную помощь при инсульте.

Напомним, что согласно официальной статистике, в Украине ежегодно происходит 100-110 тыс. инсультов (свыше трети из них — у людей трудоспособного возраста). Из них:

30-40% умирают в течение первых 30 дней;

до 50% — в течение года от начала заболевания;

около 10% возвращаются к полноценной жизни.

Своевременное распознавание инсульта и оказание медицинской помощи влияет на то, насколько человек после него восстановится.

Источник: ain