Работники сетевых и онлайн-аптек рассказали, почему ажиотаж, который возник 1 апреля в связи с введением электронных рецептов на продажу лекарств, оказался напрасным.

Для начала следует напомнить, что, как уверяют специалисты Минздрава, с 1 апреля у украинцев появилась возможность приобретать необходимые им препараты не только по бумажному, а и по электронному рецепту.

При этом важно отметить, что сам список рецептурных препаратов дополнительно не расширяли.

Сейчас смотрят

Преимущество электронного рецепта состоит в том, что теперь мы сможет получить его удаленно и его может выписать любой врач, у которого есть доступ к электронной системе здравоохранения.

— Пациенты не стали чаще обращаться по рецепту. Поэтому особых изменений в работе пока нет. Трудно сказать, изменится ли ситуация в дальнейшем, но инициатива, безусловно, положительная, главное, чтобы ее придерживались, — отметила семейный врач из Львова Марта Луковская.

То, что ничего не изменилось, подтверждает и анонимный (по понятным причинам) фармацевт одной из сетевых аптек, который рассказал, какие указания они получили от руководства.

— Руководство нам сказало, что ничего не изменилось – во время военного положения работаем, как раньше. Но предупредили, что нужно быть готовым, что ситуация может измениться в любой момент и чтобы мы были готовы, — отметил фармацевт.

По его словам, они и дальше отпускают популярные лекарства без рецепта. Но добавил, что по-прежнему рецепт требуют для всех антибиотиков, психотропных препаратов, антидепрессантов, сильнодействующих анальгетиков и лекарств, содержащих наркотические вещества.

Соучредитель и генеральный директор сервиса по покупке лекарств онлайн Liki24 Антон Авринский рассказал, что в последние дни марта наблюдалось увеличение спроса в несколько раз.

— Повышенный спрос касался в основном обезболивающих, препаратов от давления, сердечных препаратов. Мы подготовились к изменениям и сделали на платформе возможность указания е-рецепта, — рассказал Антон Авринский.

По его словам, клиенты могут не переживать и использовать е-рецепт на Liki24.com: система автоматически передаст детали рецепта в аптеку.