В Минздраве заявили, что экспорт украинской фармацевтической продукции станет возможным, если расширить действие соглашения АСАА между Украиной и ЕС на фармацевтический сектор.

Об этом шла речь на встрече министра здравоохранения Виктора Ляшко с Послом ЕС в Украине — Катариной Матерновой.

Виктор Ляшко уверяет, фармотрасль в Украине имеет большой потенциал и высокую конкурентоспособность.

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— Полноценный выход на рынок Европы даст мощный толчок для дальнейшего развития отрасли и возможности увеличения объемов производства для широкого экспорта, зато европейские граждане получат ассортимент качественных лекарств по конкурентным ценам, — добавил министр Ляшко.

Получение единого GMP-сертификата будет способствовать выходу украинской фармпродукции на европейский рынок.

GMP-сертификат — документ, подтверждающий соответствие условий производства средств с требованиями производственной практики по международным стандартам.

Сейчас для экспорта лекарств украинские фармацевтические компании проходят проверку GMP дважды, в Украине и в ЕС.

Из-за усложненной проверки средства становятся существенно дороже, соответственно менее конкурентными на европейском рынке.

Также на встрече речь шла о реформах в фармацевтической отрасли. В частности, обсуждалось создание единого регуляторного органа по контролю за оборотом медикаментов. Для этого планируют реорганизовать Гослекслужбу. С целью оценки соответствия регуляторного органа международным нормам, планируется привлечь экспертов из ЕС.

Еще рассматривался вопрос присоединения Украины к европейским сетям, например к реестру медизделий на территории ЕС.

В планах углубить сотрудничество в рамках совместного проекта поддержки ментального здоровья. Есть намерение создания программы психологической поддержки для украинской молодежи с европейскими экспертами.