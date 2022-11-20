Генеральный директор американского фармацевтического гиганта Eli Lilly Дэвид Рикс заявил на прошлой неделе, что твит Илона Маска о ценах на инсулин в США вызвал падение акций компании, что, возможно, может привести к необходимости снижения стоимости препарата.

Сообщается, что платформа социальных сетей Twitter погрязла в неопределенности и беспорядке в течение нескольких дней с тех пор, как миллиардер Илон Маск взял на себя управление сетью.

Отмечается, что, помимо шума по поводу фальшивых учетных записей и капризных изменений политики, на платформе разгорелся яростный диалог в отношении непомерной цены на инсулин.

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Напомним, что учетная запись, выдающая себя за фармацевтического гиганта Eli Lilly, с логотипом компании и синей галочкой рядом с названием, которая ранее сигнализировала о проверке личности учетной записи (теперь за это нужно платить $8), содержала заманчивое, но ложное заявление: “Мы рады объявить, что инсулин теперь доступен бесплатно”.

Этот твит вызвал падение цены акций фармпроизводителя и панику внутри компании, представители которой пытались связаться с Twitter, чтобы удалить скандальную публикацию.

Почти две недели спустя генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс выступил в защиту цен на инсулин своей компании и признал, что они могут быть снижены.

Отмечается, что, по словам Маска, почти половина из 7 500 сотрудников была уволена, а остальным было приказано перейти на Twitter 2.0 и согласиться работать долгие часы с высокой интенсивностью.

Маск также добавил, что сотрудникам, которые не согласятся, будет предоставлено три месяца выходного пособия. К тому времени, когда истек крайний срок для предъявления ультиматума, ушли сотни человек.