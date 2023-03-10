Израильтянин, которому сейчас 72 года, около девяти лет назад останавливался со своей женой в отеле в Рихе и там заразился бактерией легионелла, которая вызвала у него тяжелую пневмонию и стала причиной неврологической инвалидности.

Суд постановил, что владелец отеля проявил халатность, когда не проводил периодические анализы воды, и должен выплатить пострадавшему компенсацию в размере 1,25 млн шекелей (около $300 тыс.).

Пострадавший в августе 2014 года останавливался со своей женой в гостинице, чтобы провести там выходные дни. Пара путешествовала по окрестностям, а в промежутках принимала душ и часто использовала джакузи и сауну.

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В конце отпуска мужчина почувствовал себя плохо, у него появились усталость, слабость и головные боли. Два дня спустя, уже приехав домов, он сделал анализы крови, по результатам которых его срочно доставили в больницу, где медики фактически спасли ему жизнь.

Мужчина прошел реабилитационные процессы и с тех пор передвигается с помощью инвалидной коляски и ходунков.

Больница сообщила о случившемся в Министерство здравоохранения, представители которого взяли пробы воды в отеле. В одной из душевых были обнаружены показатели бактерий Legionella намного выше допустимых.

В заключении эксперта, представленном в суде, говорится, что симптомы пострадавшего описываются в литературе как возможные осложнения болезни легионеров (вызванной бактерией Legionella).

Было установлено, что владелец гостиницы не проводил необходимых дезинфекционных или профилактических мероприятий, как собственник жилого помещения с постояльцами. За что и был оштрафован на кругленькую сумму.

Источник: Ynet