Теперь в приложении Helsi можно получить уведомления о запланированных и завершенных приемах у врача. Это новая функция поможет своевременно получать тщательнее контролировать, что происходит с медицинской карточкой пациентов и их детей.

— Helsi запускает push-уведомления — пациенту не нужно следить за историей своих приемов, он сразу получает информирование о созданных записях, — говорится в сообщении.

Обновления предусматривают четыре автоматических push-уведомления в приложении: о запланированном приеме медработником для пациента или его ребенка, о завершенном приеме медработником для пациента или его ребенка. Также в приложении появилась возможность пожаловаться на прием.

Родители смогут оперативно отследить не только собственные приемы, но и приемы своих детей. Для этого предварительно надо зарегистрировать своего ребенка через функционал “Связанные лица” в приложении.

Для получения push-уведомлений нужно проверить настройки в смартфоне и позволить приложению отправлять уведомления. В приложении дополнительные настройки не нужны. Надо только дать согласие на отправку push-уведомлений при первом входе в приложение.

Источник: Helsi

Фото: Helsi