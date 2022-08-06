РФ направила уже 20 нот в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) по поводу угрозы химических атак со стороны Украины, сообщают российские СМИ.
Но страны-члены этой организации резко осудили безосновательные обвинения. Но фейкометы пытались доказать, что биолаборатории США в Украине — это военные базы НАТО. Конспирологи же за ними пропагандисты вновь раскручивают теорию искусственного происхождения коронавируса. Обвиняют опять-таки США.
Минздрав с помощью проекта USAID Поддержка реформы здравоохранения и аналитической платформы VoxCheck опровергает российские мифы.
Фейк: украинские военные собираются взорвать емкости с хлором на Славянской ТЭС
Росминобороны заявило, что ВСУ готовят провокацию с использованием ядовитых веществ в Донецкой области, для чего на насосно-фильтрационную станцию Славянской ТЭС завезли и заминировали емкости с жидким хлором. И собираются взорвать перед приходом “освободителей”.
Правда. Славянскую ТЭС остановили еще 27 мая в целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуировать работников и членов их семей. Итак, российские войска создавали угрозу попасть в ТЭС задолго до того, как объявили о потенциальной украинской провокации.
Все уже знают, что Россия всегда обвиняет противника в тех преступлениях, которые собирается совершить сама.
Фейк: биолаборатории США в Украине – это военные объекты НАТО
Росгосдума создала комиссию по расследованию американских биолабораторий на территории Украины и заявляет, что с 2014 года НАТО создавали объекты военной инфраструктуры в Украине, готовясь к войне с Россией.
Правда. Генеральный секретарь НАТО не говорил, что НАТО с 2014 г. создавало дополнительные военные объекты в Украине. Украина не является членом Альянса, поэтому открытие военных объектов НАТО здесь невозможно. В Украине нет никаких военно-биологических лабораторий США.
Фейк: вирус SARS-CoV-2 изобрели в американской лаборатории
В сети распространили якобы заявление американского ученого Джеффри Сакса о том, что вирус SARS-CoV-2 был изобретен в лабораториях США. Россия уже успела заявить, что США должны выплатить компенсации всем пострадавшим от последствий пандемии Covid-19.
Правда. В речи Джеффри Сакса раздались противоречивые слова о происхождении SARS-CoV-2. Он считает, что вирус возник из-за ошибки биотехнологий в лабораториях США, но мы не знаем этого наверняка. Кроме того, он открыто заявляет, что нет достаточно доказательств, подтверждающих теорию об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Да и как можно поверить в эти слова, если Сакс – экономист, а не вирусолог. Во-вторых, нельзя исключать его пристрастности. Кроме заявлений об экономике и пандемии, он делает немало политических заявлений, тесно связанных с пророссийскими и прокитайскими нарративами.
Фейк: в Европе население снова будут обманывать и вводить карантинные ограничения
Антивакцинаторы еще раз заявляют об обмане населения относительно пандемии Covid-19. В этот раз они ссылаются на представителя ВОЗ Ганса Клюге, говорившего о росте заболеваемости Covid-19 в Европе. Из этого делается вывод, что европейцев снова собираются “обманывать” ради введения карантинных ограничений и массовой вакцинации.
Правда. Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, действительно говорил об увеличении случаев Covid-19 в Европе. Рост заболеваемости этим летом обусловлен несколькими факторами:
- снятие карантинных ограничений и проведение массовых мероприятий, во время которых случаются инфицирование;
- снижение эффективности вакцин, из-за чего населению рекомендуют делать бустерную прививку;
- мутации коронавируса, которые делают людей более уязвимыми к заболеванию.
В то же время, благодаря высокому охвату населения вакцинацией, новая волна Covid-19 не приведет к резкому увеличению госпитализации и смертности от заболевания.
К тому же карантинные меры, вакцинация — это доказанный способ преодолеть пандемию и уменьшить количество пострадавших от заболевания.