РФ направила уже 20 нот в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) по поводу угрозы химических атак со стороны Украины, сообщают российские СМИ.

Но страны-члены этой организации резко осудили безосновательные обвинения. Но фейкометы пытались доказать, что биолаборатории США в Украине — это военные базы НАТО. Конспирологи же за ними пропагандисты вновь раскручивают теорию искусственного происхождения коронавируса. Обвиняют опять-таки США.

Минздрав с помощью проекта USAID Поддержка реформы здравоохранения и аналитической платформы VoxCheck опровергает российские мифы.

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Фейк: украинские военные собираются взорвать емкости с хлором на Славянской ТЭС

Росминобороны заявило, что ВСУ готовят провокацию с использованием ядовитых веществ в Донецкой области, для чего на насосно-фильтрационную станцию ​​Славянской ТЭС завезли и заминировали емкости с жидким хлором. И собираются взорвать перед приходом “освободителей”.

Правда. Славянскую ТЭС остановили еще 27 мая в целях сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуировать работников и членов их семей. Итак, российские войска создавали угрозу попасть в ТЭС задолго до того, как объявили о потенциальной украинской провокации.

Все уже знают, что Россия всегда обвиняет противника в тех преступлениях, которые собирается совершить сама.

Фейк: биолаборатории США в Украине – это военные объекты НАТО

Росгосдума создала комиссию по расследованию американских биолабораторий на территории Украины и заявляет, что с 2014 года НАТО создавали объекты военной инфраструктуры в Украине, готовясь к войне с Россией.

Правда. Генеральный секретарь НАТО не говорил, что НАТО с 2014 г. создавало дополнительные военные объекты в Украине. Украина не является членом Альянса, поэтому открытие военных объектов НАТО здесь невозможно. В Украине нет никаких военно-биологических лабораторий США.

Фейк: вирус SARS-CoV-2 изобрели в американской лаборатории

В сети распространили якобы заявление американского ученого Джеффри Сакса о том, что вирус SARS-CoV-2 был изобретен в лабораториях США. Россия уже успела заявить, что США должны выплатить компенсации всем пострадавшим от последствий пандемии Covid-19.

Правда. В речи Джеффри Сакса раздались противоречивые слова о происхождении SARS-CoV-2. Он считает, что вирус возник из-за ошибки биотехнологий в лабораториях США, но мы не знаем этого наверняка. Кроме того, он открыто заявляет, что нет достаточно доказательств, подтверждающих теорию об искусственном происхождении SARS-CoV-2. Да и как можно поверить в эти слова, если Сакс – экономист, а не вирусолог. Во-вторых, нельзя исключать его пристрастности. Кроме заявлений об экономике и пандемии, он делает немало политических заявлений, тесно связанных с пророссийскими и прокитайскими нарративами.

Фейк: в Европе население снова будут обманывать и вводить карантинные ограничения

Антивакцинаторы еще раз заявляют об обмане населения относительно пандемии Covid-19. В этот раз они ссылаются на представителя ВОЗ Ганса Клюге, говорившего о росте заболеваемости Covid-19 в Европе. Из этого делается вывод, что европейцев снова собираются “обманывать” ради введения карантинных ограничений и массовой вакцинации.

Правда. Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, действительно говорил об увеличении случаев Covid-19 в Европе. Рост заболеваемости этим летом обусловлен несколькими факторами:

снятие карантинных ограничений и проведение массовых мероприятий, во время которых случаются инфицирование;

снижение эффективности вакцин, из-за чего населению рекомендуют делать бустерную прививку;

мутации коронавируса, которые делают людей более уязвимыми к заболеванию.

В то же время, благодаря высокому охвату населения вакцинацией, новая волна Covid-19 не приведет к резкому увеличению госпитализации и смертности от заболевания.

К тому же карантинные меры, вакцинация — это доказанный способ преодолеть пандемию и уменьшить количество пострадавших от заболевания.