Российская пропаганда снова усиливает панические настроения в Украине. В Никополе на Днепропетровщине появились фейковые листовки на украинском языке, что будто бы украинские власти советуют в случае радиационной аварии с мокрым полотенцем на голове бежать из города, а статистику заболеваемости Covid-19 фальсифицируют, чтобы получить вакцину от США.

Минздрав Украины с помощью проекта USAID Поддержка реформы здравоохранения и аналитической платформы VoxCheck опровергает мифы об общественном здоровье, распространяющиеся в информационном пространстве Украины, Белоруссии, РФ.

Фейк: На Днепропетровщине украинские власти распространяют листовки с инструкциями, что делать в случае взрыва реактора на ЗАЭС.

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В Никополе на Днепропетровщине появились листовки, в которых написано, что делать в случае взрыва ядерного реактора АЭС. В тексте говорится, что обстрелы Запорожской АЭС будут продолжены. Поэтому жителям советуют собрать свои вещи, а в случае взрыва накрыть голову мокрым полотенцем и покинуть город. Текст открытки написан на украинском, это должно создать впечатление, что их распространяет украинская власть.

Правда. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко опроверг, что украинские власти имеют отношение к этим листовкам. Он отметил, что официальные учреждения пользуются официальными каналами оповещения граждан, и о важных событиях будут уведомлять жителей не разбрасыванием листовок.

В тексте листовки есть немало ошибок, свидетельствующих о том, что его некорректно переводили с русского.

Очевидно, листовки должны вызывать панические настроения у людей. Они написаны очень эмоционально (Действуй по инструкции и ты выживешь). Сами инструкции — накрывать голову влажным полотенцем и уезжать из города — уже подвергают людей опасности.

В Центре общественного здоровья Минздрав напомнил, что и как делать в случае радиационной аварии:

Зайдите в укрытие, подвал или внутрь здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания.

Уберите внутрь домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте запас воды на несколько дней в герметичных емкостях. Заверните продукты в пленку и положите в холодильник или шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за официальными сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

Выходите только в случае необходимости. Используйте респиратор, наденьте плащ и резиновые сапоги и перчатки. По возвращении домой поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

Фейк: В Украине фальсифицировали статистику Covid-19, чтобы США передали нам ненужные вакцины.

Сергей Гула, антивакцинатор, распространяет фейки о Covid-19. Он говорит, что в Украине намеренно завышали количество случаев Covid-19, чтобы США могли посылать больше своих вакцин, ведь утилизировать их в США невыгодно.

Правда. В последний раз США объявили о бесплатной передаче 500 тыс. доз вакцин (а не миллионов, как говорит Гула) в рамках инициативы COVAX — программы международной помощи, которая появилась как ответ на неравенство в распределении вакцин: богатые страны имели большие ресурсы для финансирования исследований вакцин, закупки препаратов, в то время как бедные страны часто не могли обеспечить даже минимальный уровень вакцинации.

На самом деле, США еще в прошлом году обязались увеличить помощь другим странам для ускорения вакцинации против Covid-19. В сентябре 2021 года Джо Байден пообещал предоставить дополнительные 500 млн доз вакцины развивающимся странам.

Гула утверждает, что Covid-19 является неопасной болезнью, а вакцины вредят здоровью. Минздрав напоминает, что вакцинация защищает от тяжелого протекания болезни и смерти от Covid-19.

В июне 2022 г. в журнале The Lancet опубликовали исследование, в котором с помощью математических моделей определили, сколько людей удалось спасти благодаря иммунизации. За первый год использования вакцин (с декабря 2020 по декабрь 2021 года) — по меньшей мере 14,4 млн человек в 185 странах. По данным математического моделирования, в Украине вакцинация от Covid-19 спасла около 25 тыс. жизней.