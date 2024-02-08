8 февраля Верховная Рада приняла законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины (рег. №10343). Стандарты медицинской помощи будут строиться на основе требований НАТО.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что этот законопроект не только улучшит качество домедицинской и догоспитальной помощи, он также будет способствовать более эффективному использованию ресурсов, оптимизации лечебных процессов и, главное, сохранению жизней украинских защитников.

Что изменится в медобеспечении ВСУ

Согласно новому закону, Министерство обороны становится уполномоченным в формировании стандартов домедицинской и догоспитальной помощи, учитывая требования НАТО.

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