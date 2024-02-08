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Формировать стандарты медпомощи согласно требованиям НАТО: в Раде приняли законопроект

8 февраля 2024, 13:05
Ольга Боднарчук редактор
аптечка
Источник: Depositphotos

8 февраля Верховная Рада приняла законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины (рег. №10343). Стандарты медицинской помощи будут строиться на основе требований НАТО.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова подчеркнула, что этот законопроект не только улучшит качество домедицинской и догоспитальной помощи, он также будет способствовать более эффективному использованию ресурсов, оптимизации лечебных процессов и, главное, сохранению жизней украинских защитников.

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Согласно новому закону, Министерство обороны становится уполномоченным в формировании стандартов домедицинской и догоспитальной помощи, учитывая требования НАТО.

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Министерство здравоохранения сможет сосредоточиться на разработке протоколов и стандартов для госпитального этапа лечения.

— Это очень важный шаг вперед в укреплении обороноспособности Украины и ее стратегическом курсе на евроатлантическую интеграцию, — подытожила Наталья Калмыкова.

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Источник
Минобороны
Теги
військовослужбовці медична допомога
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