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Франция продолжит помогать Украине медицинскими и фармацевтическими средствами

27 апреля 2022, 13:52
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Франция продолжит помогать Украине медицинскими и фармацевтическими средствами
Источник: УНИАН

Франция продолжит оказывать всестороннюю поддержку сфере здравоохранения Украины. Страна оперативно реагирует на обращения МОЗ Украины о потребности в медицинских средствах, оборудовании и расходных материалах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

По его словам, уже в ближайшие дни Украина ожидает от французских партнеров очередную партию гуманитарной помощи.

— Сегодня при содействии первых леди Украины и Франции тяжелобольные украинские дети уже получают высокоспециализированную медицинскую помощь во французских клиниках. Также мы высоко ценим то, что Франция готова присоединиться к диалогу по восстановлению Украины после победы над агрессором, особенно что касается инвестиций в фармацевтическую и медицинскую отрасли, — отметил министр.

По словам министра, сейчас остро встает вопрос продолжения деятельности мировых фармкомпаний на территории России. Минздрав будет продолжать настаивать на выходе французских фармкомпаний с российского рынка.

В Минздраве подчеркнули, что российские захватчики убивают мирное население, насилуют женщин и детей, обстреливают медиков и волонтеров, разрушают больницы. Поэтому Украина вынуждена применять все возможные меры для остановки этих зверств, и даже путем создания ограниченного доступа к лекарственным средствам в стране-агрессоре.

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Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Віктор Ляшко, МОЗ Украины, Російська агресія, Франция
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