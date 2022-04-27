Франция продолжит оказывать всестороннюю поддержку сфере здравоохранения Украины. Страна оперативно реагирует на обращения МОЗ Украины о потребности в медицинских средствах, оборудовании и расходных материалах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

По его словам, уже в ближайшие дни Украина ожидает от французских партнеров очередную партию гуманитарной помощи.

— Сегодня при содействии первых леди Украины и Франции тяжелобольные украинские дети уже получают высокоспециализированную медицинскую помощь во французских клиниках. Также мы высоко ценим то, что Франция готова присоединиться к диалогу по восстановлению Украины после победы над агрессором, особенно что касается инвестиций в фармацевтическую и медицинскую отрасли, — отметил министр.

По словам министра, сейчас остро встает вопрос продолжения деятельности мировых фармкомпаний на территории России. Минздрав будет продолжать настаивать на выходе французских фармкомпаний с российского рынка.

В Минздраве подчеркнули, что российские захватчики убивают мирное население, насилуют женщин и детей, обстреливают медиков и волонтеров, разрушают больницы. Поэтому Украина вынуждена применять все возможные меры для остановки этих зверств, и даже путем создания ограниченного доступа к лекарственным средствам в стране-агрессоре.