Во Львове врачи извлекли из глаза 3-летней девочки гельминта длиной более 10 см.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. По словам врачей, у ребенка появилась припухлость и зуд глаза, снизилось зрение, но лечение не давало результатов, образовалась опухоль.

— То, что наши окулисты увидели в операционной, вызвало шок! В гранулеме под конъюнктивой жил гельминт дирофилярия (Dirofilaria) более 10 см длины, — рассказали в больнице.

Гельминта достали окулисты в условиях операционной микрохирургическим пинцетом. В медучреждении добавили, что врачи не дали ему никаких шансов сбежать и достали его целого.

— Когда мы начали надрезать опухоль в операционной, дирофилярия начала убегать от нас. Но мы быстро сориентировались и успели поймать паразита за хвост. Если бы он убежал в череп, то мы бы не достали его, — говорит офтальмолог Всеволод Радомский.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. У нее полностью восстановилось зрение и прошло воспаление в месте, где поселился гельминт. Ребенок уже находится дома.

Дирофилярия чаще всего попадает в организм человека через комаров от собак, которые являются промежуточным звеном. Специалисты отметили, что Львовская область не является эндемичной зоной для этого гельминта и они редко встречаются у детей.

Взрослые гельминты живут под кожей или слизистой оболочкой в любой части тела. В глазах это чаще всего веки, глазное яблоко, конъюнктива.

В месте, в котором поселился гельминт, человек ощущает жжение, зуд, появляется опухоль величиной как просяное зерно. Она нарушает функцию глаза. Паразит ведет себя очень самонадеянно в теле человека — может мигрировать на расстояние до 30 см/сутки.

Чтобы не приютить в своем организме гельминтов, специалисты советуют защищать малышей и домашних любимцев от укусов комаров.