В Министерстве здравоохранения рассказали о готовности украинских медицинских учреждений к возможным блекаутам.

— Вместе с партнерами продолжаем заботиться о стабильной, полноценной и эффективной работе наших медучреждений во время возможных блекаутов, — говорится в сообщении.

Статистика готовности

Отмечается, что в настоящее время медучреждения снабжены 11 262 генераторами для бесперебойного электропитания.

Часть больниц имеет свои скважины – их 962 и котельные – 509.

В медучреждениях установлено 1185 станций спутникового интернета Starink.

Более 70 больницы имеют солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают энергию. До конца года запланировано оборудовать солнечными станциями еще 200 медучреждений.