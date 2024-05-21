В Министерстве здравоохранения рассказали о готовности украинских медицинских учреждений к возможным блекаутам.
— Вместе с партнерами продолжаем заботиться о стабильной, полноценной и эффективной работе наших медучреждений во время возможных блекаутов, — говорится в сообщении.
Статистика готовности
Отмечается, что в настоящее время медучреждения снабжены 11 262 генераторами для бесперебойного электропитания.
Часть больниц имеет свои скважины – их 962 и котельные – 509.
В медучреждениях установлено 1185 станций спутникового интернета Starink.
Более 70 больницы имеют солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают энергию. До конца года запланировано оборудовать солнечными станциями еще 200 медучреждений.