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Генераторы, Starink, котельные: в Минздраве рассказали о готовности больниц к блекаутам

21 мая 2024, 10:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

В Министерстве здравоохранения рассказали о готовности украинских медицинских учреждений к возможным блекаутам.

— Вместе с партнерами продолжаем заботиться о стабильной, полноценной и эффективной работе наших медучреждений во время возможных блекаутов, — говорится в сообщении.

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Статистика готовности

Отмечается, что в настоящее время медучреждения снабжены 11 262 генераторами для бесперебойного электропитания.

Часть больниц имеет свои скважины – их 962 и котельные – 509.

В медучреждениях установлено 1185 станций спутникового интернета Starink.

Более 70 больницы имеют солнечные станции с аккумуляторами, которые накапливают энергию. До конца года запланировано оборудовать солнечными станциями еще 200 медучреждений.

Источник
МОЗ
Теги
блекаут відключення світла Лікарні МОЗ Украины
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