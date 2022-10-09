Институт Рослина создал стадо овец, чтобы помочь в исследованиях генетики болезни Баттена.

Ученые использовали животных с отредактированными генами, чтобы определить многообещающее лечение смертельной наследственной болезни мозга, поражающей маленьких детей.

Исследователи из Великобритании и США говорят, что их работа может привести к разработке лекарств для облегчения детской болезни Баттена.

В Великобритании болезнь Баттена поражает от 100 до 150 детей и молодых людей и наследуется от двух бессимптомных родителей, каждый из которых является носителем редкой мутации рецессивного гена.

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Дети, которые являются носителями двух копий этого дефектного гена, начинают страдать от потери зрения, нарушения когнитивных функций и проблем с подвижностью. Далее следуют судороги и ранняя смерть.

Исследователи впервые начали эксперименты, работая с коллегами из Collaborations Pharmaceuticals, которые показали, что мышей, пораженных одной из форм болезни Баттена, известной как болезнь CLN1, можно лечить отсутствующим ферментом.

— Это было обнадеживающе, но нам нужно было проверить лечение на более крупных мозгах со структурой, более похожей на мозг ребенка, — сказал другой руководитель проекта, профессор Том Уишарт из Института Рослина Эдинбургского университета. — Нельзя прямо экстраполировать эксперименты на мышах на людей. Очень важно иметь промежуточную более крупную модель.

Именно в этом научном учреждении использовались методы клонирования для создания овечки Долли в 1996 году.

Ученые проекта использовали метод редактирования генов Crispr-Cas9, чтобы создать версию неисправного гена, ответственного за CLN1 у овец.

— Это бессимптомные носители, как и родители детей с болезнью Баттена, — добавил Уишарт. — Из них мы могли бы затем разводить овец, у которых есть две дефектные копии. У них развивается болезнь, как у этих детей, и они стали объектами наших терапевтических испытаний.

Ответы были получены в ходе экспериментов на полудюжине овец, выведенных из стада Рослин, с двумя дефектными генами CLN1. Они показали многие признаки болезни, поражающей людей. Рассчитав подходящую дозу и способ ее доставки в мозг овец, группа ученых смогла наблюдать улучшения в их заболевании, чье исследование опубликовано в Журнале клинических исследований.

Результаты многообещающие, говорят ученые, но они подчеркивают, что для оптимизации лечения потребуется еще несколько лет исследований.