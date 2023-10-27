В результате вспышки гепатита А в Винницкой области в больницы с подозрением на инфекцию попали 135 местных жителей, 122 случая заболевания уже подтверждено.

Об этом сообщила в Объединенном эфире украинских телеканалов руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

— По последним официальным данным, которые мы получили от Центра контроля и профилактики болезней Винницкой области, у нас госпитализированы 135 пациентов, — рассказала Кошалко.

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По словам эксперта, на сегодня лабораторно были подтверждены 122 случая гепатита А.

Напомним, что по состоянию на 24 октября сообщалось о 60 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Таким образом, на сегодня количество людей, попавших в больницу, практически удвоилось.

Заражение гепатитом А происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды, через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и прочее), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.

Источник: Єдині новини