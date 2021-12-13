Журнал Time назвал ученых, работавших над вакцинами от коронавируса, Героями года-2021.
Среди ученых, участвовавших в разработке вакцин от коронавируса, издание выделило четверых:
- иммунолога Кизмеккию Корбетт;
- заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма;
- венгерского биохимика Каталин Карико;
- американского ученого Дрю Вайсмана.
— Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против Covid-19, используя разные платформы и технологии, — отметил журнал.
И именно Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли добиться прорыва исключительной важности: создали инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.
Ученые уже работают над следующим поколением вакцин, которое не только будет хорошо сочетаться с циркулирующими штаммами, но и будет эффективным против мутаций. Одна из возможностей – это вакцина, разработанная для запуска Т-клеточного ответа не на спайк-белок, а на механизм размножения вируса, который может обеспечить иммунитет на годы.