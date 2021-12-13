Журнал Time назвал ученых, работавших над вакцинами от коронавируса, Героями года-2021.

Среди ученых, участвовавших в разработке вакцин от коронавируса, издание выделило четверых:

иммунолога Кизмеккию Корбетт;

заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма;

венгерского биохимика Каталин Карико;

американского ученого Дрю Вайсмана.

— Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против Covid-19, используя разные платформы и технологии, — отметил журнал.

И именно Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли добиться прорыва исключительной важности: создали инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.

Ученые уже работают над следующим поколением вакцин, которое не только будет хорошо сочетаться с циркулирующими штаммами, но и будет эффективным против мутаций. Одна из возможностей – это вакцина, разработанная для запуска Т-клеточного ответа не на спайк-белок, а на механизм размножения вируса, который может обеспечить иммунитет на годы.