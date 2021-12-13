Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Герои года-2021: так названы ученые, создавшие вакцины от Covid-19

13 декабря 2021, 16:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Герои года-2021: так названы ученые, создавшие вакцины от Covid-19
Источник: Depositphotos

Журнал Time назвал ученых, работавших над вакцинами от коронавируса, Героями года-2021.

Среди ученых, участвовавших в разработке вакцин от коронавируса, издание выделило четверых:

  • иммунолога Кизмеккию Корбетт;
  • заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма;
  • венгерского биохимика Каталин Карико;
  • американского ученого Дрю Вайсмана.

— Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создали вакцины против Covid-19, используя разные платформы и технологии, — отметил журнал.

И именно Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман смогли добиться прорыва исключительной важности: создали инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основу которой составляет мРНК.

Читайте также:
Герои года-2021: так названы ученые, создавшие вакцины от Covid-19Новый коронавирус: в США начали разработку вакцины

Ученые уже работают над следующим поколением вакцин, которое не только будет хорошо сочетаться с циркулирующими штаммами, но и будет эффективным против мутаций. Одна из возможностей – это вакцина, разработанная для запуска Т-клеточного ответа не на спайк-белок, а на механизм размножения вируса, который может обеспечить иммунитет на годы.

Источник
TIME
Теги
Вакцины , Коронавирус Covid-19
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка