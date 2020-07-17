Эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохин проверили на больных с первыми симптомами Covid-19, которых не госпитализировали. Тестирование не оправдало ожиданий, как и в случае лечения тяжелых больных.

Результаты соответствующего исследования ученых из Университета Миннесоты (США) опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

В нем принял участие 491 больной с начальными симптомами. Их разбили на две группы. В одной давали гидроксихлорохин, а в другой — плацебо.

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Через две недели у 24% участников первой группы симтомы не исчезли, а во второй симптомы сохранялись у 30%. То есть разница почти отсутствует.

В то же время побочные эффекты от медикаментов наблюдались у 43%, от плацебо — у 22%.

В группе, принимавшей гидроксихлорохин, госпитализировали четырех человек и один умер, в другой — 10 госпитализаций, в том числе один летальный случай.

Согласно выводам ученых, гидроксихлорохин не повлиял на снижение тяжести или продолжительности проявления симптомов коронавируса.

Проверка гидроксихлорохина для лечения госпитализированных больных Covid-19 также показала его бесполезность.

Тогда в мультинациональном исследовании приняли участие 96 тыс. пациентов из 671 больницы на шести континентах.

При этом употребление препарата сопровождалось побочным действием – это риск сердечных осложнений и высокие показателями смертности.

Источник: Annals of Internal Medicine