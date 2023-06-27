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Хуже чем пассивное курение: ученые выяснили, чем опасны для здоровья бытовые газовые плиты

27 июня 2023, 12:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
газ
Источник: Pixabay

Команда ученых Стэнфордского университета в США в ходе исследования выяснила, что газовые плиты, которые многие из нас каждый день используют для приготовления пищи, выбрасывают в воздух много бензола – органического соединения, которое может вызвать рак.

Ученые проверили 87 домов, оснащенных газовыми плитами, и выяснили, что горящая конфорка или духовка, разогретая примерно до 180 градусов, выделяют в воздух бензола больше, чем дымящая сигарета.

По словам экспертов, бензол – один из побочных продуктов сжигания газа. Это самое простое ароматическое соединение, которое в чистом виде сильно раздражает кожу и слизистые, может накапливаться в организме и загрязнять окружающую среду.

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Но самое тревожное то, что бензол обладает свойствами сильного канцерогена, то есть вызывает рак, прежде всего различные злокачественные заболевания кроветворной системы и костного мозга.

— Сам по себе бытовой газ содержит очень немного бензола – в сотни раз меньше продуктов его горения, — отметили авторы статьи.

Не выделяли этот канцероген и продукты, которые в качестве эксперимента жарили на плите.

Однако бензол быстро распространяется по помещению, где работает газовая плита или духовка, попадает в соседние комнаты и остается в воздухе часами. При этом концентрация бензола в спальнях превысила максимально допустимые концентрации, принятые во многих странах.

По словам ученых, снизить концентрацию бензола поможет хорошая вентиляция в помещении. А вот стандартные кухонные вытяжки, расположенные над плитой, с этой задачей справляются плохо.

Источник: Environmental Science & Technology

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