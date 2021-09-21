Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет выше среднеевропейского уже на следующей неделе. При этом пока эти показатели соизмеримы.

Такой прогноз озвучили специалисты Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

— Уже на следующей неделе Украина сможет пересечь отметку большого плато. И заболеваемость в стране через неделю будет преобладать над среднеевропейским уровнем, — отметил директор KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, пока темпы распространения коронавируса в Украине такие же, как и в Европе.

Он считает, что в стране уже началась вспышка заболеваемости, количество новых случаев за неделю выросло на 68%.

При этом увеличения количества больных будет фиксироваться и дальше.

Рост количества новых случаев коронавируса начался в Украине еще с конца августа, однако с середины сентября этот процесс значительно ускорился.

В связи с этим в Украине усилили карантин. Новые правила начнут действовать с 23 сентября 2021 года.

Источник: Kyiv School of Economics