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Гной попал в дыхательные пути: во Львове спасли двухлетнего мальчика, упавшего в выгребную яму

25 июля 2023, 14:19
Валентина Андрейко журналіст
хлопчик, крапельниця
Источник: Depositphotos

Врачи львовской больницы Охматдет спасли двухлетнего Сережу, которого едва успели вытащить живым из выгребной ямы.

В Охматдет двухлетнего ребенка из Сокаля доставили в состоянии средней тяжести с диагнозом — аспирационная пневмония (патологическое состояние, которое развивается в результате попадания в нижние дыхательные пути орофарингеального секрета, крови или инородных тел).

Мальчик глотнул гноя, и часть жидкости попала в дыхательные пути.

Сережа играл во дворе возле дома. Мама на несколько минут отвлеклась к младшему семимесячному ребенку. В то время мальчик споткнулся и упал в выгребную яму с навозной жижей.

Ребенок, по словам мамы, пробыл в жидкости примерно 2-3 минуты.

— Я прибежала и увидела его в яме. Она неглубокая. Быстренько сыночка вытащила, Сережу стошнило, — рассказала мама мальчика Наталья.

Ребенок, по словам мамы, пробыл в жидкости примерно 2-3 минуты.

— Благодаря слаженным действиям медиков постепенно состояние ребенка удалось стабилизировать, — рассказала врач-пульмонолог Мария Синенькая.

Мальчика уже выписали домой.

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Источник: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит

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