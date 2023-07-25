Врачи львовской больницы Охматдет спасли двухлетнего Сережу, которого едва успели вытащить живым из выгребной ямы.

В Охматдет двухлетнего ребенка из Сокаля доставили в состоянии средней тяжести с диагнозом — аспирационная пневмония (патологическое состояние, которое развивается в результате попадания в нижние дыхательные пути орофарингеального секрета, крови или инородных тел).

Мальчик глотнул гноя, и часть жидкости попала в дыхательные пути.

Сережа играл во дворе возле дома. Мама на несколько минут отвлеклась к младшему семимесячному ребенку. В то время мальчик споткнулся и упал в выгребную яму с навозной жижей.

Ребенок, по словам мамы, пробыл в жидкости примерно 2-3 минуты.

— Я прибежала и увидела его в яме. Она неглубокая. Быстренько сыночка вытащила, Сережу стошнило, — рассказала мама мальчика Наталья.

Ребенок, по словам мамы, пробыл в жидкости примерно 2-3 минуты.

— Благодаря слаженным действиям медиков постепенно состояние ребенка удалось стабилизировать, — рассказала врач-пульмонолог Мария Синенькая.

Мальчика уже выписали домой.

Источник: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит