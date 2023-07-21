Специалисты Львовской областной детской больницы Охматдет выходили 16-летнего Назария, у которого было тяжелое гнойное воспаление — мастоидит. Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Семья — из Николаева Львовской области. Первые симптомы, проявившиеся у Назария, — боль в горле, ухе и температура. Парню назначили лечение, но на следующий день за ушами ребенка все набухло. Его срочно направили во Львов, — пишут медики.

В Охматдете парня сразу прооперировали и поставили диагноз: мастоидит и флебит сигмовидного синуса (воспаление).

— Гнойный процесс проел кость над сигмовидным синусом и дал воспаление. Мы отохирургическим бором расчистили сосцевидный отросток и “залатали” костный дефект, — рассказал руководитель Клиники хирургии головы и шеи Федор Юрочко.

По его словам, если бы юношу вовремя не прооперировали, процесс прогрессировал бы и привел к гнойному воспалению синуса и тромбозу.

По словам мамы Назария, сейчас мальчику легче, он быстро восстановился после операции.

Фото: ЛОДБ Охматдет