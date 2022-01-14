Вакцинация от коронавируса продолжается в мире уже больше года, однако пока не удалось наладить этот процесс. Так, в бразильской Амазонии жители вынуждены часами двигаться по лесу, чтобы сделать прививку.

Трогательным снимком поделился врач Эрик Дженнингс Симес.

На нем изображен 24-летний Тави, представитель местной коренной народности, который нес своего отца, 67-летнего Ваху, после иммунизации.

К пункту вакцинации они таким же образом двигались часам по джунглям.

Эта фотография стала популярной в сети. С одной стороны, она символизирует теплые отношения между представителями народности, а с другой — демонстрирует проблемы с логистикой проведения вакцинации в отдельных районах мира.

Несмотря на то, что представители коренных народностей бразильской Амазонии проживают в отдаленных от цивилизации деревнях в лесу, коронавирус добрался и до них.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Erik Jennings (@erikjenningssimoes)

По официальным данным, Covid-19 унес жизни 853 человек, однако правозащитные группы говорят, что эти данные значительно выше. Именно поэтому жители вынуждены вакцинироваться от коронавируса.