Патологоанатом Харьковского бюро судебно-медицинской экспертизы Олег Подорожный в комментарии одному из украинских СМИ рассказал, каким образом проходит процедура идентификации погибших мирных жителей Изюма.

По словам эксперта, на сегодня в морге Бюро (главный городской морг переполнен) лежат останки 146 человек, которых до сих пор не опознали. ДНК-лабораторию обустроили в местном художественном колледже, к которому каждый день выстраивается очередь.

Сообщается, что в морге работает генератор, но поддерживать необходимую температуру в камере, где хранят тела, во время регулярных отключений света сложно.

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Отмечается, что в сильно пострадавшем во время боев и оккупации Изюме осталось 20% от количества довоенных жителей.

Как рассказала журналистам жительница Изюма Татьяна Табакина, она смогла узнать по татуировке на руке своего племянника. А вот родную сестру найти так и не удалось: ее разорвало взрывом.

Женщина говорит, что хочет найти хотя бы небольшой кусочек родного человека, чтобы похоронить вместе с сыном.

…По словам сотрудницы лаборатории Виктории Ионовой, идентификация идет тяжело и медленно. Из-за боевых действий многие криминалисты выехали из Харьковщины. Также есть проблемы с отключением электричества. Усложняет работу и то, что многие тела сильно обгорели.

— При максимальных ожогах генетический материал почти отсутствует. Мы отправляем фрагменты костей, но иногда эксперты не могут взять с них генетический образец и просят предоставить что-то еще. Поэтому все так медленно, — объясняет патологоанатом Олег Подорожный.

Кроме того, не все погибшие имеют близких родственников, которые могут предоставить генетический материал. Некоторые уехали из страны. Прокуратура обнародовала инструкцию, как беженцы могут сдать образцы за границей и отправить их в Украину, но немногие воспользовались этим.

Сообщается, что когда в сентябре украинские войска освободили Изюм, тела эксгумировали и перевезли в Харьков. По данным полиции, некоторые из них умерли естественной смертью, но многие погибли в результате обстрелов или взрывов. 17 человек имели следы пыток – веревку на шее и связанные руки.

В настоящее время власти эксгумировали 899 тел по всему региону.

В самом Изюме обнаружили 451 тело, среди них – семеро детей. Их похоронили в лесу, наспех, под пулями, большинство не имели ни гроба, ни даже мешка для тела.

На многих могилах отсутствуют имена погибших: только цифры на деревянных крестах. На одном просто написано: проспект Ленина, 35/5, дедушка…