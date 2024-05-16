Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, какие инфекции на сегодня больше всего угрожают украинцам.

Бешенство

По словам Кузина, в Украине сохраняется проблема бешенства. В настоящее время со стороны ветеринарной медицины запрещено использовать дроны и работать в лесополосах, однако такие мероприятия крайне важны для проведения оральной вакцинопрофилактики животных.

Кроме того, в результате обстрелов в прифронтовых населенных пунктах растет количество бродячих животных.

Главный санитарный врач отметил, что несмотря на то, что количество укусов существенно не увеличилось, риск бешенства для нашей страны будет оставаться в течение нескольких лет.

В спышки вирусного гепатита

Кроме бешенства, также актуальна проблема заболеваний, которые могут передаваться через воду, особенно в тех областях, где есть перебои с водоснабжением.

Заместитель главы Минздрава отмечает, что это вспышки вирусного гепатита, аналогичные ситуациям, которые были в Виннице и в Закарпатской области.

Ботулизм и туляремия

В Украине также растет количество случаев заболевания ботулизмом из-за употребления продуктов, купленных на стихийных рынках.

Кузин также отмечает, что за последние два-три года несколько активизировалась туляремия — инфекционная болезнь связана с грызунами.

— Поскольку дератизационные мероприятия и мероприятия по очистке территории проводятся сейчас не в полной мере, эта особо опасная болезнь может представлять для нас риски, — добавляет эпидемиолог.

Игорь Кузин сообщил, что в большинстве стран мира количество неинфекционных заболеваний преобладает над инфекционными, у них произошел так называемый “эпидемический переход”.