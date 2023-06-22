Глубокие ожоги лица, спины и рук. Двух работников продовольственного склада, по которому россияне выпустили ракеты Калибр, едва спасли.

32-летнего контролера Артура и его 20-летнего помощника Андрея, которые в ту ночь были на дежурстве, сразу после обстрела направили в одесский ожоговый центр.

Однако все же решили для дальнейшего лечения перевезти мужчин в Национальный реабилитационный центр Незламні.

Состояние обоих тяжелое, но стабильное.

В ту ночь складские помещения одной из торговых сетей Одессы подверглись сокрушительной ракетной атаке. Трое работников ночной смены погибли на месте, еще один скончался в больнице.

— Сначала я услышал пронзительный звук. Затем — мощная вспышка света, после которой все загорелось. Стало невероятно горячо, — вспоминает Артур.

Мужчина понял, что сам горит — не только одежда, но и тело. Начал самостоятельно тушить на себе пламя. Сильно кричал и звал на помощь. Как ему удалось выбраться из огненной ловушки, Артур не помнит.

Пришел в себя только в ожоговом центре.

У Артура огнем поражено 25% поверхности тела. У Андрея — 40%, к тому же есть ожоги дыхательных путей.

После длительной и сложной транспортировки из Одессы во Львов специалисты сразу провели пациентам мероприятия интенсивной терапии, чтобы стабилизировать их состояние.

Сейчас жизни Артура и Андрея ничего не угрожает.

Они под постоянным наблюдением лучших специалистов Центра. Те контролируют их состояние, проводят перевязки и продолжают интенсивную терапию.

У обоих впереди — длительное лечение.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова