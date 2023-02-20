Домой из Западно-украинского специализированного детского медицинского центра во Львове поехал первый пациент гематологического отделения, который прошел полный цикл лечения от лейкемии во время войны и выздоровел.

Ромчик из района Ковеля попал в центр в начале июня прошлого года. У пятилетнего малыша волынские медики заподозрили опухоль: мальчик сильно кашлял, температурил, а на рентгене обнаружили большое новообразование средостения.

Львовские специалисты после дообследования изменили диагноз. Анализ крови показывал наличие бластных клеток, поэтому стало очевидно, что у ребенка — острая лейкемия.

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Один из вариантов этой болезни характеризуется увеличением лимфатических желез в грудной полости.

Родители отказались эвакуироваться за границу, решили остаться в нашем Центре.

— Состояние маленького пациента было тяжелым, лечить нужно было немедленно. Начали программную химиотерапию, которую мальчик успешно завершил и уехал домой, – сообщила детский врач-гематолог Елена Степанюк.

Три этапа протокольного лечения длились девять месяцев и были эффективными. Сейчас у малыша ремиссия. Хотя определенное время у мальчика будет поддерживающая терапия (в таблетированной форме) в амбулаторных условиях.

— Когда родные Ромчика обратились за помощью, мы уже оправились от шока от полномасштабной войны и полностью адаптировались к работе в военное время, — рассказала заведующая отделением Ирина Цимбалюк-Волошин.

Тогда во Львове не было таких частых тревог, и нужные медикаменты тоже были. К тому же у мальчика был стандартный случай, с которым врачи центра довольно часто имели дело до войны, и начали лечение, которое сейчас успешно завершено.

В настоящее время в гематологическом отделении еще около 25 пациентов из разных регионов: Одесса, Ровно, Днепр, Закарпатье. Чаще онкогематологическая патология в детском возрасте – острая лейкемия и лимфома.

– Хронический стресс, в котором находятся дети во время войны, ослабляет иммунную систему. Поэтому она уже не так эффективно функционирует, что создает лучшие условия для распространения злокачественных клеток, — отметила Ирина Цымбалюк.

И добавила, что точную статистику в условиях войны вести сложно, как и само лечение. Тем не менее, значительный процент онкобольных детей в Украине имеет шанс снова быть здоровым.

По мнению врачей-специалистов по детской онкогематологии, именно внимательность родителей играет немаловажную роль. Медики призывают родителей быть внимательными к самочувствию ребенка, не игнорировать изменения в поведении и прислушиваться к жалобам.

Источник: ЗУСДМЦ