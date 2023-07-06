В Южной Корее из-за острой нехватки педиатров закрываются детские клиники, а потенциальные родители отказываются рожать детей. В результате страна получила статус самого низкого уровня рождаемости в мире.

По данным Сеульского аналитического центра государственного управления, количество детских клиник и больниц в столице Сеуле за минувшие пять лет сократилось на 12,5% и составило всего 456.

За тот же период количество психиатрических клиник увеличилось на 76,8%, а анестезиологических центров — на 41,2 %.

По словам экспертов, в основе проблемы лежит низкий уровень рождаемости в сочетании с неспособностью системы страхования адаптироваться к этой реальности. В результате педиатры лишились ресурсов, а врачи избегают области, которая, по их мнению, не имеет будущего.

По данным министерства здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи, больницы смогли получить услуги только 16,3% педиатров, которых они искали в первой половине этого года, по сравнению с 97,4% в 2013 году.

Для родителей нехватка педиатров может означать долгое ожидание лечения больных детей.

— В зарубежных странах правительство платит достаточно, чтобы содержать больницу, даже если вы принимаете 20 пациентов в день, — отметила президент Корейской педиатрической ассоциации Лим Хюн-тхэк.

По ее словам, в Корее лечение стоит около $10, поэтому в клиниках приходится принимать около 80 пациентов в день.

Для сравнения, согласно данным на веб-сайте Лим Хюн-тхэк, первоначальная стандартная консультация с австралийским педиатром стоит около $225, в то время как наблюдение в Национальной детской больнице в США обходится в $208 в час.

Данные Службы обзора и оценки медицинского страхования показывают, что педиатры являются самыми низкооплачиваемыми медиками в Южной Корее: их доходы на 57% меньше, чем средняя зарплата врачей.