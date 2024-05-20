Россия не может должным образом обеспечивать оккупированные территории Украины, что приводит к дефициту эффективных лекарств в аптеках, а большинство поставок направляется на нужды оккупантов, оставляя местное население без необходимого доступа к медицинским средствам.

Об этом сообщили в Центре Национального Сопротивления.

Бесполезны и неэффективны

— Россия не может обеспечить надлежащее функционирование временно оккупированных территорий. В аптеках не хватает необходимых медикаментов, а доступные лекарства часто бесполезны и неэффективны, местные жители называют их “мелом”, — говорится в сообщении.

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Все на нужды госпиталей

Отмечается, что большинство лекарств, доставляемых на оккупированные территории, направлены на нужды войск и госпиталей.

Местное население получает медикаменты только как излишек, а жители сел часто вынуждены путешествовать в районные центры за лекарствами, не имея при этом надлежащего транспортного сообщения.

Источник: Спротив