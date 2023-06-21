Львовские хирурги рискнули, чтобы спасти воина. И им удалось.
В течение полугода парень вынужден был жить с обломком вражеского снаряда в печени. Осколок находился очень близко к главной печеночной артерии, поэтому хирурги, к которым парень попал сразу после тяжелого ранения, считали, что операция по его удалению очень рискованная и может закончиться летально.
Поэтому прооперировав раненому защитнику разорванную руку, обломок в печени оставили.
Однако, состояние парня ухудшалось. Внутреннее кровоизлияние могло произойти в любой момент, когда острый, как лезвие, железный кусок перережет главную печеночную артерию.
Несмотря на сложность случая и риски, хирурги Национального реабилитационного Центра Незламні, куда обратился боец с последней надеждой, решили таки доставать опасный для жизни осколок.
22-летний Владимир родом из Трускавца. С 18 лет на фронте. Успел повоевать в горячих точках Запорожской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областей.
В Соледаре Донецкой области вражеский снаряд прилетел прямо на позицию. Обломками защитнику разорвало руку, перебило ребра, а один из осколков попал прямо в печень.
Первую помощь оказали побратимы и эвакуировали в ближайший госпиталь. Там состояние раненого стабилизировали. А уже потом житомирские врачи фактически заново сложили изуродованную руку.
Однако, большой осколок в печени — размером с грецкий орех и с острыми, как лезвие, краями — оставили. Потому что забирать его было слишком рискованно.
В Центре Незламні хирурги были озадачены — такого большого осколка в печени на их памяти еще не случалось.
Расположение — крайне опасное. Однако, учитывая опыт лечения военной травмы, львовские специалисты были уверены: им удастся спасти защитника.
Во время операции они ювелирно прошли в нескольких миллиметрах от главной артерии и удалили опасный осколок.
Реабилитационный период проходит без осложнений. Сейчас у Владимира последняя перевязка.
Смелого, самоотверженного воина спасли такие же смелые, преданные делу и своему долгу врачи Центра Незламні.
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова