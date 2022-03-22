В Украине, на границе с Польшей, на пути во Львов медики из Израиля открыли первый полевой госпиталь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Персонал полевого госпиталя насчитывает 65 человек, среди которых есть медики, парамедики, логисты и менеджеры.

Все они — израильские эксперты по таким медицинским направлениям, как:

медицина скорой помощи;

внутренняя медицина;

педиатрия;

акушерство и гинекология;

общая хирургия;

ортопедия;

отоларингология;

психиатрия;

социальная поддержка.

В случае необходимости оперативного вмешательства операции будут проводиться смешанными объединенными группами медиков в сотрудничестве с городской больницей. Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.

Кроме медицинской помощи, израильские медики будут проводить обучение для местных врачей.

В госпитале будут оказывать помощь гражданскому населению. Каждая бригада врачей будет работать посменно — по неделе. Израильские медики готовы работать в Украине до окончания войны.