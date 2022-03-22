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Готовы работать до окончания войны: израильские медики развернули на границе первый в Украине полевой госпиталь

22 марта 2022, 17:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
полевой госпиталь

В Украине, на границе с Польшей, на пути во Львов медики из Израиля открыли первый полевой госпиталь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Персонал полевого госпиталя насчитывает 65 человек, среди которых есть медики, парамедики, логисты и менеджеры.

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Все они — израильские эксперты по таким медицинским направлениям, как:

  • медицина скорой помощи;
  • внутренняя медицина;
  • педиатрия;
  • акушерство и гинекология;
  • общая хирургия;
  • ортопедия;
  • отоларингология;
  • психиатрия;
  • социальная поддержка.

В случае необходимости оперативного вмешательства операции будут проводиться смешанными объединенными группами медиков в сотрудничестве с городской больницей. Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.

Кроме медицинской помощи, израильские медики будут проводить обучение для местных врачей.

В госпитале будут оказывать помощь гражданскому населению. Каждая бригада врачей будет работать посменно — по неделе. Израильские медики готовы работать в Украине до окончания войны.

Источник
Минздрав
Теги
Израиль , Війна в Україні , Медики
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