В Украине, на границе с Польшей, на пути во Львов медики из Израиля открыли первый полевой госпиталь.
Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Персонал полевого госпиталя насчитывает 65 человек, среди которых есть медики, парамедики, логисты и менеджеры.
Все они — израильские эксперты по таким медицинским направлениям, как:
- медицина скорой помощи;
- внутренняя медицина;
- педиатрия;
- акушерство и гинекология;
- общая хирургия;
- ортопедия;
- отоларингология;
- психиатрия;
- социальная поддержка.
В случае необходимости оперативного вмешательства операции будут проводиться смешанными объединенными группами медиков в сотрудничестве с городской больницей. Медицинская помощь будет предоставляться бесплатно всем, кто в этом будет нуждаться.
Кроме медицинской помощи, израильские медики будут проводить обучение для местных врачей.
В госпитале будут оказывать помощь гражданскому населению. Каждая бригада врачей будет работать посменно — по неделе. Израильские медики готовы работать в Украине до окончания войны.