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Будет говорить и есть нормально: в Виннице пациенту восстановили поврежденный опухолью язык

27 июня 2023, 13:00
Валентина Андрейко журналіст
операція
Источник: Pixabay

Хирургам Подольского регионального центра онкологии благодаря уникальной инновационной технологии и мастерству медперсонала удалось больному со сложной опухолью языка полностью восстановить орган.

Больной страдал от рака боковой поверхности языка с метастазами в лимфоузлы шеи.

Хирурги удалили половину поврежденного органа, а также метастазы в лимфоузлах.

Далее с помощью кожного лоскута передне-боковой поверхности бедра восстановили повреждение языка.

Сосуды, которые поставляли кровь к кожному лоскуту, были искусно пересажены на сосуды шеи, что обеспечило нормальное кровоснабжение к восстановленному участку.

После фиксации лоскута в области дефекта языка пациент снова способен общаться и питаться в обычном режиме.

Уникальная операция — микрохирургическая пластика — по восстановлению пораженного опухолью языка открывает новые возможности для пациентов, которые ранее были обречены на ограничение общения и приема пищи после таких оперативных вмешательств.

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Источник: Департамент охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА

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