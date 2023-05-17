Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Семеновской общине на Черниговщине больше не сможет принимать пациентов. В результате вражеского обстрела он почти полностью сгорел.

В последнее время приграничные общины Черниговской области подвергаются сокрушительным обстрелам. Враг в основном бьет по гражданской инфраструктуре — школам, больницам, жилым домам.

Семеновская община как раз рядом с границей. Для сельских жителей фельдшерско-акушерский пункт очень важен, потому что медицинская помощь в военное время нужна многим людям.

Фотографии последствий пожара выложил в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он же отметил, что информация о пострадавших уточняется.

Источник и фото: В’ячеслав Чаус