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Община на Черниговщине осталась без ФАПа: обстрел врага привел к пожару

17 мая 2023, 17:58
Валентина Андрейко журналіст
руйнування

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Семеновской общине на Черниговщине больше не сможет принимать пациентов. В результате вражеского обстрела он почти полностью сгорел.

В последнее время приграничные общины Черниговской области подвергаются сокрушительным обстрелам. Враг в основном бьет по гражданской инфраструктуре — школам, больницам, жилым домам.

Семеновская община как раз рядом с границей. Для сельских жителей фельдшерско-акушерский пункт очень важен, потому что медицинская помощь в военное время нужна многим людям.

лікарня на Чернігівщині зруйнована

Фотографии последствий пожара выложил в своем Telegram-канале глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Он же отметил, что информация о пострадавших уточняется.

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Источник и фото: В’ячеслав Чаус

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Война в Украине Пожар Чернігівська область
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