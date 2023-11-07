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Гражданство ради жизни: Италия предоставила приют неизлечимо больной 8-месячной британской девочке

7 ноября 2023, 14:34
Марина Мелехова редактор
Гражданство ради жизни: Италия предоставила приют неизлечимо больной 8-месячной британской девочке
Источник: Pixabay

Италия предоставила гражданство неизлечимо больной 8-месячной британской девочке после того, как суд Великобритании принял решение об отказе от дальнейшего лечения, которое поддерживало ее жизнь.

Итальянская инициатива

Кабинет министров Италии провел заседание и предоставил ребенку гражданство, опираясь на самые высокие гуманитарные ценности. Об этом заявила премьер-министр Джорджия Мелони.

— Говорят, что для маленькой Инди нет большой надежды, но до самого конца я буду делать все возможное, чтобы защитить ее жизнь, — добавила она.

Детская больница Bambino Gesu в Риме выразила готовность предоставить младенцу соответствующую медицинскую помощь, а итальянское правительство обещает покрыть все расходы на лечение.

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Источник: Associated Press

Источник
AS
Теги
Италия Великобритания тривалість життя хвороби
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