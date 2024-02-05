На Закарпатье продолжает расти количество новых случаев ОРВИ, показатель заболеваемости в регионе превысил эпидпорог на 61%.
Текущая статистика заболеваний ОРВИ
Зафиксирован значительный прирост случаев острой респираторной вирусной инфекции в Тячевском, Ужгородском, Береговском и Хустском районах (от 41% до 168%).
В течение прошлой недели до 8 609 человек обратились за медицинской помощью, это на 50% больше по сравнению с предыдущей неделей (5 743).
По данным первого заместителя председателя областной власти Мирослава Билецкого, количество обращений с ОРВИ среди детей выросло на 70%, среди взрослых — на 123%.
Кроме того, выявлено 63 случая Covid-19 среди тех, кто обратился с симптомами ОРВИ, и все они у взрослых.
— В области действует соответствующий план реагирования. Многие общины уже приняли решение о введении карантина в учебных заведениях, — отметил первый заместитель руководителя края.
Он призвал людей следить за своим самочувствием и не посещать общественные места, если есть симптомы ОРВИ.
Источник: Закарпатская областная государственная администрация