В Киеве эпидемический порог заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом превышен в 1,6 раза. Это указывает на высокий уровень интенсивности эпидемического процесса.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Так, в столице на пятой неделе 2022 года зарегистрировали 38 892 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и коронавирусом. Это на 27,8% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Рост заболеваемости произошел среди детского и взрослого населения. Всего заболели 12 203 ребенка — рост на 2,2% по сравнению с четвертой неделей. И еще 26 689 взрослых — рост на 44,1%.

В структуре заболеваемости дети составляют 31,4% (на предыдущей неделе – 39,3%), из них 61% – дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 7 441 случай среди школьников.

В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализировали 989 человек, из них 228 – дети.

По состоянию на 7 февраля в Украине зафиксировали 23 378 новых случаев коронавируса. Из них 2 242 больных — это дети. Выздороветь удалось 5 024 пациентам, а умерли — 115 человек. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.