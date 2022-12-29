В Ивано-Франковской области за неделю от гриппа умерли два человека, один — от Covid-19. Число больных растет.

В области циркулирует вирус гриппа штамма А, получивший название Дарвин. Именно он стал причиной летальных исходов. В течение недели гриппом и ОРВИ заболело 7 912 человек. С начала эпидсезона заболело около 70 тыс. человек. Из них 41 тыс. – это дети от 5 до 17 лет.

На Прикарпатье за неделю зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За неделю 175 человек выздоровели и зарегистрирован один летальный случай. Всего в больницы госпитализированы более 2 тыс. больных. Такие цифры приводит главный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

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— Высокая температура, насморк, головокружение, боль в теле и суставах – с такими симптомами нужно обращаться к семейным врачам. У обоих заболеваний схожие симптомы, поэтому пациентам сложно самостоятельно отличить болезни, — напоминает эпидемиолог Руслан Савчук.

В области есть все доступные вакцины от гриппа и коронавируса, поэтому медики напоминают, что прививка может облегчить течение заболевания.